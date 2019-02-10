الحريري أمام الجالية اللبنانية في الإمارات: لبنان أمام فرصة ذهبية

لبنان أمام فرصة ذهبية علينا أن نستغلها بشكل صحيح، وكل من سيعمل على إيقاف هذه المسيرة لسبب سياسي، فإنه سيكون أمام مشكل مع سعد الحريري.

هذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال حفل استقبال أقامته قنصلية لبنان في دبي على شرفه لأبناء الجالية اللبنانية في الإمارات العربية المتحدة، لمناسبة زيارته لدبي، بدعوة من سفير لبنان في الامارات فؤاد دندن وقنصل لبنان في دبي والإمارات الشمالية عساف ضومط، بحضور عدد من السفراء والقناصل العرب.

الرئيس الحريري الذي أعرب عن تفاؤله لوجود توافق كبير في البلد، نوه بإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الرئيس الحريري أن الخلافات الإقليمية لن تؤثر على وضع لبنان الداخلي، لأن الجميع متفق على التركيز على الاقتصاد اللبناني والقيام بكل الإصلاحات التي وضعت في “سيدر” والموجودة في البيان الوزاري.

الرئيس الحريري شكر دولة الإمارات قيادة وشعبا على إتاحة الفرصة أمام اللبنانيين للعمل فيها، وعلى كل ما قدمته للبنان واللبنانيين في لبنان.

وكانت كلمات لكل من السفير دندن الذي أعرب عن آمال كل اللبنانيين، مقيمين ومغتربين في انطلاق مسيرة الحكومة في العمل على النهوض بالاقتصاد الوطني.

فيما نوه القنصل ضومط بتشكيل الحكومة وبإرادة الرئيس الحريري الصادقة والحازمة للمضي قدما بالبلاد إلى شاطئ الأمان.