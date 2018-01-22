توجيهات من الحريري للتحرك لمعالجة انتشار النفايات على شاطئ الزوق

أبدى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اهتماما خاصا بمشكلة انتشار النفايات على شاطئ الزوق في منطقة كسروان، وأعطى توجيهاته للهيئة العليا للإغاثة للتحرك بسرعة لمعالجة هذه المشكلة. وقد تقرر على الأثر الإيعاز لفرق التنظيفات المختصة بهذا الموضوع للمباشرة ابتداء من السادسة من صباح الثلاثاء واتخاذ الإجراءات المطلوبة ووضع كل الإمكانات اللازمة لإزالة النفايات وتنظيف الشاطئ كليا وإعادته كما كان عليه.

وقد أكد الرئيس الحريري على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار تشكيل لجنة فنية من وزارة البيئة لإجراء الكشف الميداني وإعداد تقرير يحدد المسؤوليات.