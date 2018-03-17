الحرارة غدا فوق معدلاتها الموسمية

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا إلى غائم، مع رياح ناشطة، وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية)، وانخفاض نسبة الرطوبة، وظهور طبقات خفيفة من الغبار.

– الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر يوم الأحد بكتل هوائية دافئة، تبلغ ذروتها الإثنين، مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم السبت: غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال. يوم غد الأحد: غائم جزئيا إلى غائم، مع رياح ناشطة، وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسمية)، وانخفاض نسبة الرطوبة، وظهور طبقات خفيفة من الغبار. الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع رياح ناشطة مترافقة بغبار، وارتفاع إضافيّ بدرجات الحرار،ة وبقاء نسبة الرطوبة منخفض.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 30 درجة. فوق الجبال من 5 الى 25 درجة. في الارز من صفر الى 17 درجة. في الداخل من 4 الى 26 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20°م.

– الضغط الجوي: 1018 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,45 ساعة غروب الشمس: 17,48.