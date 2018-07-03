الحديدة.. اتهامات للأمم المتحدة بتجاهل انتهاكات الحوثي

دعا سكان وأبناء محافظة الحديدة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي يزور صنعاء حالياً، إلى زيارة الحديدة، ليقف على تجاوزات ميليشيات الحوثي.

كما طالبوا الأمم المتحدة ومبعوثها بالتدخل لإنهاء معاناتهم، متهمين – في الوقت ذاته – المنظمة الدولية بتجاهل ما يتعرض له أهالي الحديدة من قتل واعتقال وإخفاء قسري على يد الحوثيين.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، الاثنين، أن تحرير مدينة الحديدة ومينائها يجب أن يُستغل من الأمم المتحدة لإيجاد الطرق للوصول إلى حل سياسي، لافتاً إلى أن غريفيث أُعطي الوقت والمساحة الكافية، حيث زار اليمن خمس مرات بغرض محاولة جمع الأطراف إلى طاولة الحوار.

ويلتقي غريفيث في صنعاء قيادات ميليشيات الحوثي في جولة مفاوضات جديدة يسعى من خلالها إلى طرح موضوع الانسحاب من الحديدة ومينائها، وهو مطلب تتمسك به الحكومة الشرعية والتحالف.

ميدانياً، واصلت قوات الشرعية عملياتها على جبهات الساحل الغربي، الاثنين، ضد الانقلابيين.

وأكدت مصادر ميدانية إحباط الجيش الوطني محاولات تسلل نفذتها الميليشيات جنوب مدينة الحديدة، كما خلفت المواجهات قتلى في صفوف الحوثيين، من بينهم القياديان أحمد يحيى أحمد الداعي المكني “أبو خالد”، وحمود أحمد أبو حلفة المكنى “أبو نصر”.