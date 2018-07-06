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الحدث: بدء هدنة في درعا تزامنا مع مفاوضات المعارضة السورية والروس
الحدث: بدء هدنة في درعا تزامنا مع مفاوضات المعارضة السورية والروس
فى:
6 يوليو 2018, 11:14
فى:
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الحدث: بدء هدنة في درعا تزامنا مع مفاوضات المعارضة السورية والروس
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