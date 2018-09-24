الحجيري: كتلة المستقبل تعمل جاهدة للاسراع في تشكيل الحكومة

كرمت منسقية بعلبك في تيار “المستقبل” عددا من الحجاج، في حفل أقيم في قاعة الرحمن في بعلبك، برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ممثلا بالنائب بكر الحجيري، وفي حضور مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح وفاعليات بلدية واختيارية واجتماعية.

استهل الحفل بالنشيد الوطني وكلمة تعريف ألقتها هديل الرفاعي.

الحجيري

وتحدث النائب الحجيري متوجها بالتهاني إلى المحتفى بهم، وإلى المملكة العربية السعودية بعيدها الثامن والثمانين وإلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد آملا “المزيد من التطور والنجاح والاستقرار للمملكة التي بقيت داعمة للبنان في مواقفها المتوازنة”.

وشكر الحجيري الرئيس الحريري “على اهتمامه بانماء منطقة بعلبك الهرمل، هذه المنطقة المحرومة التي يجب أن نعمل جميعا متضامنين، لتأمين الامن والامان والانماء فيها، ولتحسين وضعها الاقتصادي والبيئي، والعمل على حل مشكلة تلوث نهري الليطاني والعاصي، وتحسين محطة ايعات لتصبح مياهها المكررة صالحة لري الاراضي الزراعية”.

وأكد ان” كتلة المستقبل برئاسة الرئيس الحريري تعمل جاهدة من أجل الاسراع في تشكيل الحكومة العتيدة، آملين من بقية الكتل النيابية تسهيل التأليف”.

الصلح

بدوره، قال المفتي الصلح: “ان الرئيس الحريري يصبر ويتنازل، وربما يقول الكثيرون إلى متى التنازل، فربما يؤدي الى تنازلات أخرى. نحن نقول لقد جاء الرئيس الحريري من اجل لبنان وليس من اجل إرث أبيه، ليحمي هذا الوطن الذي نعتز بالانتماء، اليه فكونوا له عونا”.

وتوجه إلى النائب الحجيري بالقول: “نحن اليوم بأمس الحاجة، الى أن تكون صوت هؤلاء الناس في الندوة البرلمانية وعند دولته وفي كل مكان تجتمع فيه مع اصحاب القرار، الحمل كبير والاعانة من الله”.

كلمة الحاج

وألقت نبيله عساف كلمة الحجاج المكرمين، فقالت: “الرئيس الحريري وتيار المستقبل لا يحتاجان الى الشكر لأنهما كانا دائما وما يزالان أهل العطاء والمبادىء التي زرعها الرئيس الشهيد رفيق الحريري في تياره”.

واختتم الاحتفال بمولد نبوي لفرقة “الأشواق”.