الحجار: لدينا مشكلة مالية كبيرة وإذا استمررنا هكذا فنحن ذاهبون الى الهاوية

أكد عضو “كتلة المستقبل” النائب محمد الحجار في حديث لبرنامج “حوار أونلاين” عبر صوت لبنان 100,3 – 100,5 أن “الرئيس المكلف سعد الحريري عبر عن تفاؤله بعد لقائه أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال ميشال عون”، معتبرا أن “الوضع الاقتصادي مأزوم وصعب والوضع المالي دقيق”، وقال: “لا خوف على وضعنا النقدي”.

أضاف: “لدينا مشكلة مالية كبيرة في البلد، وإذا استمررنا هكذا فنحن ذاهبون الى الهاوية”.

ولفت إلى أن “90 في المئة من الموازنة هي رواتب واجور وكهرباء وخدمة دين عام و10 في المئة فقط هي للمشاريع”، وقال: “إن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يحق له ان يقول نعم او لا في موضوع التشكيلة الحكومية”.

وتخوف الحجار من “وجود مخاطر جدية في موضوع الاعتداءات الاسرائيلية”، وقال: “لن نقبل بأن يكون لبنان ساحة للصراعات”.

وعن منع استضافة فندق “البريستول” ل”لقاء سيدة الجبل”، قال الحجار: “هذا أمر مرفوض، ونطالب بفتح تحقيق”.

الوكالة الوطنية