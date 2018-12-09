الحجار : طيران الشرق الأوسط ومحمد الحوت مثال يحتذى في الحفاظ على المال العام

بعد أن اتهمت وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد معلومات شركة طيران الشرق الأوسط بشخص رئيس مجلس إدارتها محمد الحوت نية توقيع بروتوكول شراء عدد من الطائرات والمحركات النفاثة، وبعد أن دعت مجلس إدارة الشركة للكشف عن مضمون العقد المذكور إضافة إلى جدول أسعار مفصل لما سيتم شراؤه، ردّ النائب محمد الحجار عبر “تويتر”: “شركة طيران الشرق الأوسط ورئيس مجلس إدارتها مديرها العام محمد الحوت مثال يحتذى في الحفاظ على المال العام، وفي تطوير ونجاح هكذا نوع من الشركات. إستحوا على حالكم”.

شركة طيران الشرق الأوسط ورئيس مجلس إدارتها مديرها العام محمد الحوت مثال يحتذى في الحفاظ على المال العام ،وفي تطوير ونجاح هكذا نوع من الشركات.

إستحوا على حالكم. — Dr. Mohamad AlHajjar (@DrMohamadHajjar) December 9, 2018