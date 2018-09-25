الحجار: تنفيذ القوانين التي أقرت أمس يتطلب حكومة كاملة الصلاحيات

اعتبر النائب محمد الحجار في حديث إذاعي أن “تنفيذ القوانين التي أقرت أمس في المجلس النيابي، يتطلب حكومة كاملة الصلاحيات، والعمل اليوم يجب أن ينصب على تأمين الظروف الملائمة للذهاب الى حكومة وفاق وطني تشترك فيها كل المكونات الأساسية”، مشيرا الى ان “الرهان اليوم على انتقال عدوى المجلس النيابي الى الملف الحكومي”.

وأكد أن “الرئيس المكلف سعد الحريري لم يوقف حركته ومشاوراته ويعمل تحت سقف التفاؤل للوصول الى توافق حول تأليف الحكومة”، مشيرا الى “وجود بعض المستجدات في الملف، الا أن التسهيل يبقى رهن الأطراف السياسية المعنية”.