الحجار: الرئيس الحريري يعمل اليوم تحت سقف التفاؤل

رعى النائب محمد الحجار الحفل الختامي للدورة الرياضية التي نظمها النادي الثقافي الرياضي على مدى الاسابيع الماضية، في قاعة النادي في شحيم، في حضور النائب الدكتور بلال عبد الله، رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي زياد الحجار، رئيس بلدية شحيم زيدان الصغير واعضاء المجلس البلدي، منسق دائرة شحيم في تيار المستقبل محمد بهيج شعبان، اندية وجمعيات ثقافية واجتماعية ورياضية وفعاليات واهالي البلدة.

افتتح الحفل بالنشيد الوطني وكلمة ترحيبية من علي الحجار، ثم القى رئيس النادي الثقافي الرياضي جميل الحجار كلمة فقال: “هي مسيرة انطلقت ومعظمنا لم يولد بعد، وهي مستمرة بسواعد ابناء هذا النادي وبدعم مستمر من المؤمنين بهذه المسيرة”، واعداً “باستكمال ما بدأ به مؤسسو النادي”، شاكراً “كل من ساهم باعلاء راية النادي وانجاح انشطته”.

الحجار

ثم القى راعي الحفل النائب الدكتور محمد الحجار فاكد ان “النادي الثقافي بشقيه الثقافي الاجتماعي والرياضي هو نادي إنفرد بنوعية انشطته المميزة، لا سيما هذا العام الذي شهد باقة من المهرجانات الفلكلورية والرياضية”، مشدداً على “دور الهيئات الادارية والعامة التي عملت بجهد كبير لانجاح هذه الانشطة”، مؤكداً ان “النادي اعادنا الى حنين ايام النادي القديمة، زمن الماضي الجميل عندما كان السباق والاول في انشطته الفولكورية”، داعياً الى “الابقاء على هذا النوع من الاعمال وان تتطور مع الفريق بشكل متكامل”.

وقال: “صيف الاقليم كان صيفاً مميزاً هذا العام بحيث شملت المهرجانات مختلف قرى وبلدات اقليم الخروب، وهذا يدل على مساحة الفرح التي نريد ونحرص على أن نعيشها رغم الازمات التي تحيط بنا، ولكنني اناشد وادعو الى توحيد هذه المهرجانات بعمل موحد يساهم في وضع الاقليم على الخارطة السياحية والثقافية في هذا البلد، فنحن نملك القدرات اللوجستية والبشرية التي اثبتت كفاءتها على ارض المهرجانات المتنوعة”.

وتابع الحجار: “كلنا يعلم اننا نعيش مشكلة في تأليف الحكومة ليست خافية على احد وواضحة الاسباب، لكن ما يرعبنا اليوم أن هناك اطراف تحاول زرع الاحباط في عقول ووجدان ونفوس الناس، عندما نسمع من هنا وهناك اصرار بعضهم على اعلان افلاس البلد، وهذا ما دعا الرئيس سعد الحريري الى الرد عليهم في المجلس النيابي. وتابع الحجار هناك من يريد استخدام الإقتصاد وسيلة للضغط ، عبر الحديث عن انهيار وشيك وسريع لليرة.نعم الوضع الاقتصادي صعب جداً، نحن نعيش ازمة كبيرة وبطالة تزداد وتضخم يرتفع، ونحن نرى حجم المعاناة عند الناس عند استقبالنا لهم. كذلك الوضع المالي، هناك عجز سنوي في الموازنة بحدود 9% من الناتج القومي اي حوالي 4.5 مليار دولار، اي ان نفقاتنا تزداد 4.5 مليار على مداخيلنا، والدين العام يكبر وهي مشكلة لا نستطيع ان نغض النظر عنها، لكن خلط الأمور ببعضها ودمج الوضعين الاقتصادي والمالي بالوضع النقدي والقول بأن الليرة ستنهار والدعوة الى استبدال الليرة بالدولار، هو كلام يراد منه احباط الناس وافزاعهم، لهذا انا اؤكد انه لا يوجد لدينا مشلكة نقدية لناحية سعر صرف الليرة. سعر الصرف للدولار باق كما كان منذ ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسيستمر كما هو، والذي يؤكد هذا الامر هو نظرة المؤسسات العالمية الينا وتصنيف الوضع اللبناني مستقر مستقبلاً، إضافة إلى الإزدياد المطرد في الحجم الاحتياطي للعملات الأجنبية وحجم التحويلات لغير المقيمين”.

واضاف: “يجب العمل في المرحلة القادمة على اصلاح الوضع الاقتصادي والمالي وتخفيض العجز وايجاد فرص عمل جديدة، وهذا الامر سيتحقق من خلال الطاقات الموجودة لدى الشعب اللبناني ومن خلال حكومة مكتملة الصلاحيات تقوم بواجباتها وتترجم القوانين التي اقرت في الأسبوع الماضي في مجلس النواب الى خطوات عملية تنفيذية”، وشدد على “ان الرئيس سعد الحريري يعمل اليوم تحت سقف التفاؤل، وهو يدوّر الزوايا قدر الامكان واستمع لمطالب كل الكتل النيابية وقدم صيغة تعكس هذه المطالب بما يتناسب مع رؤية الرئيس المكلف والذي هو وحده من يؤلف الحكومة التي تصدر مراسيم تشكيلها بالاتفاق مع رئيس الجمهورية”، معتبراً “ان التنازلات التي نقدمها هي تضحيات لمصلحة الوطن والمواطن الذي يئن ويصرخ ويتألم”، مؤكداً “ان المطلوب من الافرقاء السياسيين الاخرين ان يضحوا و يتنازلوا لمصلحة الوطن وإلا فالبلد سيقع في مشكلة كبيرة”، آملاً “انه اذا توفرت الارادة باخراج البلد من اسره واخراج الحكومة عبر فريق عمل منسجم لتلاقي رغبة المجتمع الدولي الجاهز لمساعدتنا بحوالي 12 مليار دولار عبر مؤتمر “سيدر” وبالتالي سيتم خلق الاف فرص العمل للبنانيين”، خاتماً “ان هذه الحكومة اذا حسنت النوايا وتوفرت الارادة الصادقة ستبصر النور بوقت ليس ببعيد باذن الله”.

في الختام قدم درع تذكاري لراعي الحفل النائب محمد الحجار، ثم وزعت الكؤوس على الفائزين.