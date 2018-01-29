الحجار: الجو غير صحي في البلد والحريري سيعلن أسماء المرشحين

شدد النائب محمد الحجار على أن الجو العام في البلد غير صحي وانعكاسات مرسوم الاقدمية للضباط تتفاعل داخليا وإغترابياً.

وفي حديث اذاعي، أمل الحجار في أن تساهم الجهود التي يشارك فيها الرئيس سعد الحريري في انتاج تسوية تعزز الحكمة والتبصر لما فيه مصلحة لبنان خصوصاً مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي والمؤتمرات الدولية.

وأوضح الحجار ان أسماء المرشحين سيعلنها الرئيس الحريري وما يجري اليوم في سياق التحالفات والتفاهمات السياسية تمهيدا لبلورة اللوائح الانتخابية.

وفي ظل المخاوف من أي خضات امنية قد تهدد الانتخابات النيابية، أعرب عن ارتياحه للوضع الأمني في البلاد.