الحجاب يسبب أزمة جديدة للفنانة سهير رمزي

تلقّت الفنانة سهير رمزي هجوماً جديداً من الجمهور بعد انتشار صور عدة لها من دون حجاب، حيث وضعت قبعة من الفرو فقط.

وبدأت الأزمة مع نشر رمزي صورة تجمعها بالإعلامية بوسي شلبي والفنانة شهيرة عبر حسابها على “إنستغرام” وظهرت فيها بملابس شتوية وقبعة من الفرو، وظهر من أسفلها شعرها الأشقر منسدلاً، لتنهال التعليقات الرافضة لخلعها الحجاب.

بدورها ردت رمزي بنفسها على الضجة المثارة في مواقع التواصل الإجتماعي عن خلع حجابها قائلة: “حجابي أمر شخصي بحت ويخصني وحدي، ومع ذلك أنا مش محجبة ولكني محتشمة وهو ما قولته أكثر من مرة من قبل”.

وتابعت أن “حجابها أمر يخص علاقتها مع ربنا فلماذا يتطفل البعض ويتدخل في الحياة الشخصية بهذه الدرجة الفجة”.