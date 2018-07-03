الجيش: 8 طائرات اسرائيلية معادية خرقت الاجواء اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي: “خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 2 / 7 /2018 الساعة 21.05، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء بتاريخ 3/7/2018 عند الساعة 9.00 من فوق بلدة رميش.

وخرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 3 / 7 /2018 الساعة 9.05، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 16.35 من فوق بلدة كفركلا.

كما خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 3 / 7 /2018 الساعة 10.20 من فوق بلدة الناقورة، ونفذتا طيرانا دائريا فوق شكا والجنوب، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11.05 من فوق البحر غرب الناقورة.

وعند الساعة 11.20 خرقت طائرتان مماثلتان، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب البترون، ونفذتا طيرانا دائريا فوق البترون والجنوب، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11.45 من فوق البحر غرب الناقورة.

وخرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 3 / 7 /2018 الساعة 10.15، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذتا طيرانا دائريا فوق شكا والجنوب ، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 10.45 من فوق البحر غرب الناقورة”.