الجيش: 3 طائرات اسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

“خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخه الساعة 8,20، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق، بعلبك والهرمل، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15,40 من فوق البلدة المذكورة.

وعند الساعة 10,20، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11,20 من فوق بلدة رميش.