الجيش يغلق طريق حاجز النبعة نتيجة إطلاق نار كثيف من جماعة بدر

أفادت مندوبة الوكالة الوطنية للاعلام، ان حيي طيطبا والصفصاف داخل مخيم عين الحلوة، شهدا مساء اليوم استنفارا لجماعة المطلوب المتواري عن الأنظار بلال بدر، واطلاق نار كثيف من قبل عناصر هذه الجماعة، بعدما أوقف حاجز الجيش المعروف بحاجز النبعة، زوجة بدر الفلسطينية براء غالب حجير، ثم أطلقها بعد استجوابها لحوالى نصف ساعة.

وعمد الجيش، إلى إغلاق طريق حاجز النبعة المؤدية إلى حي طيطبا والصفصاف، كما طلب من أصحاب المحال التجارية المحاذية للحاجز، إغلاقها، تحسبا من أن يؤدي إطلاق النار إلى إصابة أي من عابري هذه الطريق وأصحاب المحال وزبائنها.