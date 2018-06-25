الجيش يزيل البوابات الإلكترونية من مداخل عين الحلوة والمية ومية

أزالت قيادة الجيش البوابات الإلكترونية الموضوعة على مداخل مخيمي عين الحلوة والمية ومية واستعاضت عنها بتدابير أمنية، وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان جاء فيه:

“شعورًا من قيادة الجيش بمعاناة الشعب الفلسطيني في لبنان وخاصة القاطنين داخل مخيمي عين الحلوة والمية ومية، وتماشيًا مع الخطة الموضوعة للحفاظ على الأمن داخل المخيمات من قبل هذه القيادة، وبعد سلسلة اتصالات ولقاءات أثمرت تعاونا إيجابيا مع الحريصين على أمن سكان المخيمات، تعلن قيادة الجيش أنها قد أزالت البوابات الإلكترونية الموضوعة على مداخل المخيمين المذكورين، واستعاضت عنها بتدابير أمنية تحقق الهدف المرجو منها.

وتذكر هذه القيادة أن التدابير المتخذة ليست ضد الشعب الفلسطيني، بل لمواجهة خطر مجموعة من الإرهابيين يشكلون عبئًا على أهالي المخيمات خاصة وعلى اللبنانيين عامة.

بدورها، ثمنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان قرار قيادة الجيش اللبناني إزالة البوابات الإلكترونية التي تم تركيبها مؤخرا على مداخل مخيمي عين الحلوة والمية ومية، مؤكدة ” أنها كانت على ثقة تامة بأن الجيش كان سيزيل هذه البوابات، من واقع إيمانها بوطنية الجيش اللبناني ووقوفه دوما إلى جانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني” .

وشكر البيان ” كل من ساهم في تحقيق ذلك من القيادات والمرجعيات اللبنانية والفلسطينية التي تواصلت “الحركة” معها بهذا الخصوص”، موضحا “ان ذلك من شأنه أن يعزز العلاقات اللبنانية الفلسطينية التي تحرص “الحركة” عليها، ويسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه في العودة إلى أرضه”. ومؤكدا على “أهمية الاستمرار في التنسيق مع كل مكونات لبنان الشقيق، لاسيما الجيش الذي يعتبر مسؤولا عن المخيمات من الناحية الأمنية، وذلك لتحقيق وضمان الأمن والاستقرار في المخيمات والجوار من جهة، ولضمان تأمين العيش الكريم لشعبنا وتخفيف الاجراءات من جهة أخرى “.