الجيش نعى العميد المتقاعد فوزي الخوري

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العميد المتقاعد فوزي الخوري، الذي توفي بتاريخ 16/3/2018. وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد: 6/3/1960 كفرحزير – الكورة.

– تطوع في الجيش بتاريخ 22/9/1980، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1/7/2013.

– حائز على عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش، وتهنئته عدة مرات.

– تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

– متأهل وله ثلاثة أولاد.

ينقل الجثمان بتاريخ 18/3/2018 الساعة 10,30 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة كفرحزير، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15,00 في كنيسة الرسول يعقوب أخي الرب، الكائنة في البلدة المذكورة.

تقبل التعازي بتاريخ 17/3/2018 اعتبارا من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 19,00.

وبتاريخ 18/3/2018 بعد الدفن ولغاية الساعة 19,00.

وبتاريخ 19/3/2018 اعتبارا من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 19,00 في قاعة الكنيسة المذكورة.