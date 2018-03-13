الجيش: طائرتان عدوتان خرقتا اجواء البقاع والجنوب

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“خرقت طائرت استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، عند الساعة 7,15، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق وزحلة، ثم فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 17,15 من فوق بلدة علما الشعب.

وعند الساعة 9,20، خرقت طائرة مماثلة تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق، بعلبك والهرمل، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 17,00 من فوق بلدة رميش”.