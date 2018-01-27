الجيش اليمني ينتزع مواقع بصعدة ويحرر طريقا دوليا

سيطر الجيش اليمني بمساندة قوات التحالف، السبت، على جبل أضيق في محافظة صعدة، وكذلك على مواقع في جبال رشاح بالمحافظة.

كما حرر الجيش، الطريق الدولي بير السلامي المؤدي بين مدينة البقع ومحافظة الجوف، من قبضية ميليشيات الحوثيين.

وأطلقت قوات الجيش اليمني عملية عسكرية واسعة، السبت، لتحرير مركز مديرية كتاف البقع في صعدة، من سيطرة الميليشيات.

وفي وقت سابق، السبت، قال العميد عبيد الأثلة، قائد محور صعدة إن قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تخوض معارك ضارية مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، ضمن عملية تحرير محافظة صعدة.

وذكر أن قوات الجيش زحفت نحو العديد من الموقع والتباب المحيطة بمركز المديرية، محققة تقدماً نوعياً في خطتها القتالية.

إلى ذلك، أضاف الأثلة أن الميليشيات تفر من أمام قوات الجيش وتترك مواقعها بحثاً عن النجاة من الموت.

من جانبه، قال العميد ذياب القبلي قائد لواء 103 إن الأيام القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت، مؤكداً أن صفوف الميليشيا تالانقلابية تشهد انهيارات متسارعة وفرار العشرات من عناصرها وسط تقدم قوات في جبهتي العطفين والمليل.

وفي الحديدة، أعلن الجيش اليمني، الجمعة، اقترابه من السيطرة على مركز مديرية حيس جنوب الحديدة غرب اليمن، وذلك بعد تحريره بدعم من التحالف العربي عدة مناطق جديدة هناك، واستكمال الحصار عليها من اتجاه الخوخة غربا وموزع جنوبا.