الجيش اليمني يقطع خطوط الإمداد بصعدة ويسقط طائرة حوثية في الحديدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الخميس، عن تقدم لواء العروبة بعملية “قطع رأس الأفعى” في محافظة صعدة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، قُتل 12 مسلحا من مليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في صعدة.

وتمكن الجيش، مسنودا بالتحالف العربي، من السيطرة على الخط الدولي الرابط بين مران والملاحيظ بمديرية الظاهر محافظة صعدة.

وقال قائد لواء القوات الخاصة العميد الركن عادل المصعبي، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش تمكنت من الوصول الى الخط الرابط بين محافظة صعدة ومثلث الملاحيظ حرض وقطعت الامداد عن المليشيا الانقلابية في حرض والملاحيظ.

من جهة أخرى، أعلن محافظ البيضاء ناصر السوادي تحرير مديرية نعمان بشكل كامل بعد تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير عقبة القنذع والجريبات ومفرق البديع وصولا الى منطقة الغول آخر مناطق مديرية نعمان.

وفي الحديدة، أعلن الجيش اليمني، الخميس، إسقاط طائرة حوثية إيرانية دون طيار قرب مطار المحافظة، وهي الثانية بعد أيام من إسقاط طائرة مماثلة في الساحل الغربي.

وذكرت “ألوية العمالقة” في بيان مقتضب، أن الطائرة الاستطلاعية بدون طيار تم إسقاطها بالقرب من مطار الحديدة الدولي، ونشرت صوراً للطائرة الحوثية الإيرانية، أثناء محاولتها القيام بمهام استطلاعية تجسسية على مواقع قوات الشرعية المتمركزة في مطار الحديدة بعد تحريره.