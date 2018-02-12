الجيش اليمني يحبط هجوماً للحوثيين قبالة جازان

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، هجوماً للحوثيين في مديرية رازح قبالة منطقة جازان السعودية.

وأفاد مراسل “العربية” بأن الحوثيين حاولوا التقدم على مواقع يسيطر عليها الجيش الوطني على سلسلة جبال الفلج وتباب الرخوم، إلا أن تلك المحاولة أحبطت بدعم من التحالف.

كما أكد قائد اللواء السادس حرس حدود، العميد حسين العمري لـ”العربية”، أن ما لا يقل عن 7 حوثيين قتلوا في هذا الهجوم، مع فرار وإصابة آخرين.

من جهتها، صدت القوات السعودية، الأحد، هجوماً من الحوثيين قبالة نجران.

وحاول عناصر من الحوثيين التسلل إلى الحدود السعودية لتنفيذ عملية عسكرية وتوثيقها للبحث عن انتصار معنوي.

وأكد مصدر لـ”العربية” أن القوات السعودية تصدت لهم عبر الأسلحة المباشرة والمدفعيات، ما أدى لمقتل 17 عنصراً من الحوثيين حاولوا التسلل إلى الحدود السعودية، مع تدمير عدد من المركبات التي كانت تقلهم عبر طيران التحالف.

المصدر: العربية