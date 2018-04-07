واصل الجيش الوطني اليمني، السبت، تقدمه الميداني في العديد من الجبهات القتالية التي يخوضها ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.‏

وأوضح مصدر عسكري يمني أن ‏الجيش خاض معارك عنيفة في منطقة كتاف البقع شرق ‏محافظة صعدة وتركزت في محيط جبل ‏اتيس وجبل المليل المطلين على منطقة الفرع ‏الواقعة ‏بين جبهة المليل من الميسرة وجبهة نهوقه الصوح في ‏كتاف.‏

كما شنت مقاتلات التحالف عدة غارات استهدفت مواقع عسكرية ‏للميليشيا في محافظة صعدة تركزت في جبلي أضياق ومحجوبة ووادي العطفين، هذا ودفع التحالف بتعزيزات عسكرية إلى ⁧‫صعدة.

كما أفادت مصادر عسكرية أن طيران التحالف شن أكثر من ‏ثماني غارات طالت تجمعات للميليشيات في محيط ‏جبل ‏المليل المطل على منطقة الفرع وأسفرت عن مقتل عدد ‏كبير من عناصرها من بينهم القيادي ‏الحوثي أحمد حسين معياد.

وفي محافظة البيضاء وسط اليمن، لقي قيادي حوثي آخر مصرعه في هجمات جوية استهدفت تجمعات للحوثيين في مديرية السوادية، وشن طيران التحالف غارات على مواقع للحوثيين على جبل المسعودة في البيضاء.

وذكر مصدر ميداني يمني، أن غارات التحالف طالت تجمعات ‏للميليشيات في مبنى حولته الميليشيا إلى غرفة عمليات لإدارة عملياتها القتالية ولقي القيادي الحوثي ‏المكنى أبو قصي مصرعه في تلك الغارات إلى جانب آخرين من العناصر المتمردة،‏ كما تم تدمير مخزن أسلحة ‏للمليشيا بعد أن حولت مبنى ‏المعهد ‏الفني في المديرية إلى مخزن أسلحة وتجمع لعناصرها.

وفي محافظة حجة قتل أكثر من 50 حوثي بقصف من مدفعيات وطيران التحالف في ⁧‫ميدي‬⁩، بينما يتقدم الجيش اليمني بغطاء من التحالف نحو ميدي وحرض لتحرير مواقع جديدة.

“العربية”