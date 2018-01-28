الجيش اليمني: العمليات في تعز مستمرة ضمن خطة التحالف

قال الجيش اليمني، السبت، إن العمليات الحالية في تعز مستمرة وحاسمة ضمن خطة عسكرية متكاملة تم إعدادها من قبل قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وذلك أثناء اجتماع القادة العسكريين الذي انعقد في الرياض لذلك الغرض في 29 ديسمبر من العام المنصرم.

وشددت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة، في بيان، على عزم الجيش الوطني والمقاومة، بمساندة التحالف العربي على تطهير هذه المحافظة العزيزة على قلوب اليمنيين من دنس الميليشيات التابعة لإيران في ظل الانتصارات المتوالية. ووصف البيان ميليشيات الحوثي الانقلابية بـ”خونة الدين والعروبة”.

وكانت قوات الجيش اليمني، بإسناد من طيران التحالف العربي، حررت مواقع ومناطق جديدة، السبت، في اليوم الثالث للعملية العسكرية التي أطلقتها لاستكمال تحرير تعز وفك الحصار عنها، وأسرت 8 من ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفاد المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري، أن قوات الجيش حررت عدة قرى وتلال جبلية، في الجبهتين الشرقية والغربية.

وأشار إلى السيطرة على قرية الدار، وتبة ياسين والقرن شمال غربي جبل هان باتجاه الربيعي، غرب المدينة. كما أحكم الجيش قبضته على أبعر وقرية الصرمين، بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين، والطريق الرابط بين صالة والزيلعي، وتحرير منطقة وتبة الكريفات شرق تعز.