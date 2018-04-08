الجيش المصري يقتل 4 إرهابيين في سيناء

أعلن الجيش المصري، صباح الأحد، مقتل 4 إرهابيين وصفهم بأنهم “شديدو الخطورة”، في سيناء.

وقال الجيش المصري إن “القوات الجوية استهدفت وكرين لإرهابيين بسيناء”. وأكد العقيد تامر الرفاعي استهداف القوات ونجاحها في تدمير وكرين للعناصر الإرهابية، أسفر عن مقتل 3 إرهابيين والقبض على إرهابيين بوسط سيناء وتدمير والتحفظ على 46 عربة للعناصر الإرهابية.

وأعلن الرفاعي تدمير 386 ملجأ ووكراً ومخزناً عثر بداخلها على 16 قنبلة ومجموعة من الأجهزة اللاسلكية وكميات من الذخائر ومحطة إرسال واكتشاف وتدمير 30 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمة والقبض على 250 فرداً من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.