الجيش الأميركي: نحدد مجالات جديدة لإنهاء نفوذ إيران المزعزع

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الجمعة، أنه “يحدد مجالات جديدة للعمل مع الحلفاء للضغط على النظام الإيراني وإنهاء نفوذه المزعزع للاستقرار”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أنها تجري “مراجعة شاملة لأنشطة التعاون الأمني”، وتضع “القوات والخطط الداعمة لاستراتيجية” الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجاه إيران.

وقال الميجر، أدريان رانكين جالاوي، المتحدث باسم البنتاغون، لوكالة “رويترز”: “نعمل على تحديد مجالات جديدة للعمل مع الحلفاء للضغط على النظام الإيراني، وإنهاء نفوذه المزعزع للاستقرار، وكبح استعراضه العدائي للقوة ولاسيما دعمه للجماعات الإرهابية والمتطرفين”.