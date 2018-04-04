الجيش: إحالة سوري وفلسطيني على القضاء لقيامهما بالاعتداء على وحدات الجيش

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص السوري طاهر أحمد عبد المولا والفلسطيني عبد الرحمن على برقاوي المعروف بالبرناوي لانتمائهما إلى تنظيم جند الشام الإرهابي داخل مخيم عين الحلوة ومشاركتهما إلى جانبه بالاشتباكات داخل المخيم المذكور، وانتقال الأول خلال العام 2014 إلى مدينة طرابلس، وإقدامه إلى جانب المجموعات الإرهابية في الاعتداء على وحدات الجيش اللبناني، ولاحقا انتقالهما برفقة آخرين إلى جرود بلدة عرسال ومشاركتهما تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في الاعتداء على وحدات الجيش”.