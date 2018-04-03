الجوع يحارب شيخوخة الدماغ

يمنع تحديد كمية السعرات الحرارية التي يحصل عليها الإنسان الالتهابات التي تسبب شيخوخة الدماغ.

وتفيد مجلة Frontiers in Molecular Neuroscience بأن التجارب التي أجريت على الفئران أثبتت صحة النظرية التي طرحها علماء من هولندا، حيث اكتشفوا أنه عند تخفيض السعرات الحرارية بنسبة 40%، ينخفض مستوى التهابات خلايا الدماغ، كما تتراجع عملية نمو الخلايا الدبقية (خلايا جهاز المناعة المسؤولة عن تنظيف الدماغ من الخلايا الميتة والغريبة) المرتبطة بتطور مرض الألزهايمر.

وقد لوحظ في وقت سابق أن دماغ الإنسان الذي يعاني من أعراض اضطرابات نفسية يتميز بكثرة الخلايا الدبقية فيه.

واستخدم العلماء في تجاربهم الفئران المخبرية، حيث لاحظوا في أجسامها فرط نشاط الجزيئات المنظمة لوظائف الخلايا، وهذا يعني ميلهم نحو خرف الشيخوخة. وتم تقسيم الفئران إلى مجموعات وفق نسبة الدهون في غذائها، بحيث كانت الفئران المسنة تتغذى على مواد فيها سعرات حرارية أقل.

واتضح أن التغذية التي تتميز بنسبة أدنى من الدهون والسعرات الحرارية تخفض بشكل فعال إنتاج الخلايا الدبقية في الدماغ.

(روسيا اليوم)