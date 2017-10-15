الجوزو: المعارك السياسية تدار في بلادنا تحت شعار محاربة الارهاب

إعتبر مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، أن “طبول الحرب تدق في كل مكان، والعالم كله يتعرض للتهديد بالخراب والدمار، والانسانية كلها في خطر”.

وقال: “نحن اليوم مهددون بحرب عالمية، حرب بين الكبار بعدما استغلها صغار النفوس الذين إختبأوا وراء الدين ووراء الاسلام، والدين والاسلام منهم براء.

أضاف: “عدد المجرمين ورؤساء العصابات التي ظهرت في العراق وايران ولبنان وسوريا فاقت جميع المجرمين في العالم، أصبحنا نصدر الاجرام والجريمة، وأصبحت بلادنا رمزا للظلم والطغيان والفساد على جميع المستويات”.

وتابع: “أصبح الاسلام متهما بالارهاب، وأصبحت المعارك السياسية تدار في بلادنا تحت شعار محاربة الارهاب”.