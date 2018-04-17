الجواسيس يراقبون أطفالك على “غوغل بلاي”

كشفت دراسة حديثة أنّ آلاف التطبيقات الشائعة للأطفال على متجر “غوغل” تجمع معلومات وبيانات خاصة بهم بالمخالفة للقوانين.

وأجرى الدراسة 7 باحثين على نحو 6 آلاف تطبيق ذكي مجاني للأطفال على “غوغل بلاي”، تمّ تحميل كل منها على نحو 750 ألف جهاز في المتوسط، وكشفت أن أغلبيتها ينتهك خصوصيتهم.

ووجدت الدراسة أنّ الآلاف من التطبيقات المختبرة تجمع بيانات شخصية عن الأطفال الأقل من 13 عاما دون الحصول على تصريح أحد الوالدين، بالمخالفة للقانون الأميركي لحماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.

وطبقا للدراسة فقد جاءت الخروق على أكثر من شكل، منها على سبيل المثال قيام أكثر من ألف تطبيق بجمع بيانات تعريفية عن الأطفال باستخدام برامج التتبع الممنوع استخدامها مع هذه الفئة العمرية.

كما قال الباحثون إنّ نصف التطبيقات المختبرة تقريبا لم تستخدم المعايير القياسية للأمن عند نقل البيانات الحساسة عبر الإنترنت.