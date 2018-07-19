الجهاد للتجارة أكدت التزامها بقرار القاضية شمعون بشأن مطمر الكوستا برافا

صدر عن شركة “الجهاد للتجارة والتعهدات” البيان الآتي: “لما كنا قد التزمنا من مجلس الإنماء والإعمار مشروع توسعة المطمر الصحي قرب مصب نهر الغدير – الكوستا برافا، وحيث أنه قد صدر بتاريخ 17/7/2018 عن حضرة قاضي الأمور المستعجلة في عاليه القاضية رولا شمعون قرار قضى بتجميد أعمال المشروع أعلاه، وقد تم لصق هذا القرار أصولا على مدخل موقع المشروع، كما تبلغنا بتاريخ 18/7/2018 كتابا صادرا عن مجلس الإنماء والإعمار يفيدنا بمضمون القرار الصادر عن حضرة قاضي الأمور المستعجلة في عاليه والمنوه عنه أعلاه، وعطفا على ما ورد في بعض المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الأجتماعي من أخبار مغلوطة لا تمت للحقيقة بصلة، فإننا كشركة الجهاد للتجارة والتعهدات ش.م.ل نؤكد التزامنا الكامل بالقرار القضائي الصادر عن حضرة قاضي الأمور المستعجلة في عاليه القاضية رولا شمعون، وذلك من تاريخ لصق القرار على مدخل موقع العمل. ونفيد بأنه بشأن صورة جبالة الباطون فهي مأخوذة من موقع تنفيذ أعمال كاسر الموج العائد لمطار رفيق الحريري الدولي العائد لوزارة الأشغال العامة والنقل الملاصق لموقع أعمال توسعة المطمر المتوقفة، كما ذكرنا أعلاه.

ولذلك، فإننا نطلب من كل المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي توخي الدقة في المعلومات، منعا من انحراف الموضوعية والحقيقة عن نصابها ونعود ونؤكد أن شركتنا ملتزمة بأي قرار صدر أو سيصدر عن المراجع القضائية التي نجلها ونحترمها”.

الوكالة الوطنية