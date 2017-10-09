الجميل يرفض الضرائب.. والاتحاد العمالي: لتصحيح الأجور في القطاع الخاص

بعد إقرار القانون الضريبي، جدّد رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميّل بعد انتهاء الجولة الاولى من الجلسة التشريعية رفض الضرائب التي تطال الطبقتين الوسطى والفقيرة وسأل مجددا عن مبلغ الـ825 مليون دولار التي دفعتها المصارف نتيجة الهندسة المالية وقال: “ان وزير المالية اكد ان الاموال دفِعت وتم قبضها من قبل الدولة وكانت كافية لتمويل السلسلة وتأكدنا بشكل رسمي من وزير المالية ان الضرائب التي فرضت اليوم لا علاقة لها بالسلسلة كما قلنا مرارا وكان الحق الى جانبنا”، متمنيا على اللبنانيين ان يحاسبوا لاسيما اننا كمعارضة قمنا بما علينا كما اننا ندرس ما يمكننا القيام به.

وأضاف الجميّل:”لقد تذكّروا فجأة ان هناك انتظاما ماليا وعجزا الذي زاد بسبب انفاق الحكومة الحاليّة” مشددا على ان الانتظام المالي يحصل من خلال الموازنة لا بشكل مستقل”.

ولفت الى ان الضرائب بنسبة 80% منها تطال جميع اللبنانيين، وأضاف:”الزيادات أقرّت وهي تطال كل اللبنانيين، وهي تطال حياتهم اليومية من الفواتير الى الضريبة على القيمة المضافة الى 95 % من السلع التي يستخدمها اللبناني يوميا”.

بدوره ردّ الرئيس سعد الحريري قائلاً: “أنا احترم رأي الزميل الجميل، ولكن أنا إنسان واضح وصريح. أنا لا أمول الانتخابات، واذا كان هناك من يعتقد أن هذه الضرائب شعبية لكان أول من سار بها. لذلك نحن عملنا على أساس أن نؤمن السلسلة لأنها حق، وقد عملت عدة حكومات عليها واستطاعت حكومة الحريري مع التوافق الموجود فيها أن تسير بالسلسلة والإصلاحات والضرائب، كما استطاعت هذه الحكومة مع مجلس النواب إقرار قانون الانتخابات، الذي كنا ولمدة 8 سنوات “نتقبر لنصدره”. لم يكن احد يريد قانون انتخابات ولكن هذه الحكومة استطاعت، وهي للتاريخ أول حكومة تتمكن من إصدار قانون انتخاب ضد مصلحة الفرقاء السياسيين الموجودين فيها دون استثناء. حتى في أميركا وأوروبا، من هو موجود في السلطة يصدر قانونا يريحه انتخابيا ونحن قمنا بالعكس”.

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية، عقد الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية اجتماعاً مشتركاً في مقر الاتحاد لمواكبة النتائج التي ستسفر عنها الجلسة ولاتخاذ الخطوات اللازمة.

وفضل المجتمعون التريث إستناداً إلى المنحى الايجابي الذي تسلكه الامور في مجلس النواب، حيث أكد عضو الهيئة الادارية في رابطة موظفي الادارة العامة حسن وهبي أن “إحالة دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري مشروع القانون المعجّل الذي رفعته الحكومة إلى المجلس النيابي بتعليق تنفيذ قانون السلسلة إلى لجنة المال والموازنة اليوم يؤدي إلى عدم مناقشته خلال الجلسة العامة وبالتالي عدم ربطه بقانون الضرائب ممّا يبقي مفاعيل تنفيذ دفع السلسلة على الرواتب الجديدة قائمة كما يعني أنّ الحكومة ملزمة بتنفيذ القانون 46/2017 على أن تتمّ عملية دفع الرواتب في موعدها”.

وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر أنه “على المدى المنظور الاحتمال ليس واردا سنباشر المفاوضات لتصحيح الاجور بالقطاع الخاص اسوة بالقطاع العام اذا تبين ان هناك سلبية في هذا الاطار قد نلجأ الى الشارع”.

وأضاف: “نقول الان اننا نركز على النواحي الايجابية الناتجة عن الجلسة لنهني الكل بالسلسلة واقرار مفاعيلها”.

بدوره، أكد رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي رفض أي ضريبة على أصحاب الدخل المحدود وأي زيادة على القيمة المضافة، رافضين اي تعديل على الضرائب التي تطال المصارف.

كما شدد المجتمعون على اعادة النظر بالغرامات والرسوم على الاملاك البحرية وتوسيعها لتشمل الاملاك النهرية والبرية كافة.