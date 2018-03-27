الجماهير الاسبانية تهاجم بيكيه من جديد

خاض ​المنتخب الإسباني​ الحصة التدريبية الأخيرة له في ملعب واندا متروبوليتانو معقل ​نادي اتلتيكو​ مدريد قبل خوض المباراة الودية أمام الأرجنتين على نفس الميدان .

وقالت صحيفة آس الإسبانية ن لاعب برشلونة الاسباني جيرارد ​بيكيه​ تعرض لصافرات الاستهجان من الجماهير التي حضرت لمشاهدة ​تدريبات​ المنتخب الإسباني .

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها اللاعب لهذا الموقف في الملاعب الإسبانية وذلك بسبب تصريحاته السياسية حول استقلال ​كتالونيا​ .

يذكر ان بيكيه كان قد هدد بالاعتزال الدولي اذا ما اكملت الجماهير استفزازها له لكنه عاد عن قراره وااكد انه سيتوقف عن اللعب الدولي بعد ​المونديال​ الروسي .