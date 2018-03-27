الجماهير الاسبانية تهاجم بيكيه من جديد

خاض المنتخب الإسباني الحصة التدريبية الأخيرة له في ملعب واندا متروبوليتانو معقل نادي اتلتيكو مدريد قبل خوض المباراة الودية أمام الأرجنتين على نفس الميدان .
وقالت صحيفة آس الإسبانية ن لاعب برشلونة الاسباني جيرارد بيكيه تعرض لصافرات الاستهجان من الجماهير التي حضرت لمشاهدة تدريبات المنتخب الإسباني .
ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها اللاعب لهذا الموقف في الملاعب الإسبانية وذلك بسبب تصريحاته السياسية حول استقلال كتالونيا .
يذكر ان بيكيه كان قد هدد بالاعتزال الدولي اذا ما اكملت الجماهير استفزازها له لكنه عاد عن قراره وااكد انه سيتوقف عن اللعب الدولي بعد المونديال الروسي .
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