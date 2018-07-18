الجسيم الشبح “يحل لغز الكون”

يعتقد علماء الفلك أن جسيما غريبا قادما من أعماق الفضاء قد يلقي بعض الضوء على الغموض الذي يكتنف الكون، ويساعد في فهمنا له.

وهذا الجسيم المتناهي في الصغر، وهو عبارة عن جسيم دون ذري شبيه بالشبح، اندفع من مجرة نشطة للغاية تبعد عنا نحو 4 مليارات سنة ضوئية.

وباعتقاد العلماء، فإنّ هذا الجسيم يمكنه أن يحل لغزا عمره أكثر من قرن من الزمان يتمثل في “من أين تأتي الإشعاعات الكونية؟” بالإضافة إلى توفير وسيلة جديدة للنظر إلى الكون من زاوية مختلفة كليا.

ووفقا لصحيفة “الإنديندنت” البريطانية، فإنّ الجسيم الغامض شق طريقه إلى العلماء من بيئات في غاية الاختلاف والتنوع، ما يمنحهم فرصة فريدة لدراسته وإلقاء نظرة غير معهودة على تلك المناطق من الكون.

وهذا الجسيم الشبح هو الأول من نوعه الذي يتم اكتشافه ويعود أصله على الأرجح إلى نجم زائف متوهج “بلازار” يبعد عن الأرض قرابة 4 مليارات سنة ضوئية، لفظته مجرته التي يتوسطها ثقب أسود هائل الحجم، ثم اندفع عبر الكون على شكل مادة كونية.

يشار إلى أنّ العلماء لطالما أذهلهم غموض الإشعاعات الكونية، وذلك منذ أن اكتشفوها قبل نحو 100 عام، إذ على الرغم من عددها الهائل وطاقتها العالية، فإن مصدرها ظل مجهولا حتى الآن.

وتكمن فائدة النيوترينو في أنه ليس له كتلة وينتقل عبر الكون بشكل مستقيم، الأمر الذي يجعل اكتشافه صعبا، لكن من السهل تعقبه، نظرا لأنه يقطع مسافة تزيد على مليارات السنوات الضوئية.

وهو نادرا ما يتفاعل مع المادة، بحسب عالم الفلك بول أوبريان، الذي يوضح أنّ هذا الاكتشاف سيتيح دراسة أبعد مسافة في الكون ومصادر الطاقة الهائلة فيه بطريقة مختلفة كليا.