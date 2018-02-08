الجسر يشكر الحريري على إنهاء ملفات مئات مهجري طرابلس

شكر النائب سمير الجسر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، على انهائه ملفات المئات من المهجرين في طرابلس ابان الحرب الاهلية، والتي سيتم دفع مستحقات اصحابها في الاسابيع القليلة المقبلة من صندوق المهجرين في طرابلس. وهو الموضوع الذي كان محط اهتمام ومتابعة من قبل النائب سمير الجسر مع دولة الرئيس الحريري.

ودعا الجسر، في بيان، المتضررين واصحاب الحقوق من الذين لم يستكملوا ملفاتهم بعد، الى استكمالها، مؤكدا أن منسقية تيار المستقبل في طرابلس جاهزة لمساعدتهم في استكمال ملفاتهم.

وكان الرئيس الحريري قد تولى دفع الرسوم الخاصة بهذه الملفات بالتعاون مع تيار المستقبل، وأعطى بعد ذلك التعليمات اللازمة للدوائر المعنية لانهاء هذا الملف في اسرع وقت