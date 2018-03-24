الجسر يدعو للمشاركة الكثيفة في اعلان لائحة المستقبل غدا

دعا النائب سمير الجسر الى المشاركة الكثيفة في اعلان لائحة المستقبل غدا.

وقال: “اهلي الأوفياء في طرابلس، المنية والضنية، الثابتون على نهجكم وخياركم السياسي، يا من حفظتم بوعيكم وحكمتكم الدولة وصنتم مؤسساتها. يا اهل الأصالة والنخوة والمروءة، وهي القيم التي تربينا عليها في مدرسة الشهيد رفيق الحريري رحمه الله. أدعوكم الى المشاركة الكثيفة يوم غد الأحد عند الرابعة عصرا، في حفل اعلان لائحة “تيار المستقبل”، بحضور دولة الرئيس سعد الحريري، في الباحة الخلفية لمركز الصفدي الثقافي”.

وختم: “كونوا على الموعد ليبقى المستقبل لنا ولاولادنا”.