الجسر: نجاح سيدر وحجم الأموال يدلان إلى مدى الثقة بالحريري

شدد النائب سمير الجسر خلال لقاء حواري في منزل عبدالسلام الرطل على أن “نجاح مؤتمر سيدر وحجم الاموال التي خرج بها، يدلان إلى مدى ثقة المجتمع الدولي والدول العربية بالرئيس سعد الحريري، وتعويلهم عليه للمضي قدما بلبنان نحو نضهة اقتصادية، مترافقة مع العديد من الاصلاحات الضرورية التي بوجودها تزداد ثقة هذه الدول بلبنان اكثر فأكثر”.

ورأى أن “ما تعرض له الرئيس سعد الحريري خلال مسيرته السياسية، أكبر بكثير مما تعرض له الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فهو تعرض لكل انواع الضغوطات والتهديدات، ورغم كل ذلك كان الرئيس سعد الحريري الرجل الشجاع الذي يتخذ المبادرات والقرارات التي يعلم في قرارة نفسه انها ربما سترتد عليه سلبا، إلا أنها تحمي البلد وتحفظه، ونادرون جدا من لديهم الجرأة لأخذ القرارات المشابهة”.