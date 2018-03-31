الجسر: قانون الانتخاب الحالي أفضل الممكن وليس المثالي

زار النائب سمير الجسر، دارة هشام كريمة، واعتبر في دردشة مع الحاضرين ان “القانون الانتخابي الحالي هو افضل الممكن وليس القانون المثالي، وكل القوى السياسية تنازلت عن طروحاتها الانتخابية حتى توصلنا الى هذا القانون، فالبعض كان ينادي بالقانون الأرثوذكسي وهو لم يقر، والبعض الاخر طرح النسبية مع لبنان دائرة واحدة وايضا لم يقر، وطرف ثالث طرح النسبية مع الصوت التفضيلي على مستوى كل لبنان، وآخرون طرحوا قانونا يتضمن انتخاب 64 نائبا على أساس أكثري و64 نائبا على اساس نسبي، وايضا لم يمر، فلا يمكن لأي قانون ان يقر اذا كان لا يحظى على موافقة اغلبية القوى السياسية، وهذا ما حصل في اقرار القانون الحالي”.