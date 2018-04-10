الجسر: علينا ان نتحاور مع باقي الكتل النيابية لإقناعهم بالعفو عن المشاركين في قتال طرابلس

أعلن النائب سمير الجسر خلال إفطار اقامه على شرفه نبيل السمرجي في أبي سمرا: “اثناء احداث طرابلس اوقف الكثير من الشباب لاشتراكهم في القتال. وبمنتهى الصراحة وبكل جرأة اقول إن معظمهم تعرض لتحقيق ظالم، واحكام ظالمة، وفي ظل فصل السلطات ليس ثمة من حكومة ولا مجلس نواب قادر على التدخل بالقضاء. ونحن لو كنا غير مقتنعين بالعفو لما سرنا به. ولقد وعد الرئيس سعد الحريري به، فجاء من يقول انه سلعة انتخابية”.

وتابع: “عندما تأخر العفو قالوا لماذا لم ينجز؟ فما هذا الناقض والمنقوض؟. يا اخوان انتم تريدون العفو ام لا؟ نحن مقتنعون به، ونعمل عليه، ولكن نحن كتلة تتألف من 32 نائبا من اصل 128، وهذا يعني اننا وحدنا لا نستطيع اصدار قانون عفو فلا بد من تصويت الاخرين عليه، وحتى يصوتوا معنا عليه. وعلينا ان نتحاور معهم ونقنعهم بذلك”.