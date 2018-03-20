الجسر التقى وفدا من أهالي الموقوفين الإسلاميين: تيار المستقبل مقتنع بضرورة اقرار العفو العام

أكد النائب سمير الجسر ان “تيار المستقبل مقتنع بضرورة اقرار العفو العام وأنه لو لم يكن كذلك لما كان يعمل على تحضير القانون ويجري الاتصالات اللازمة مع بقية الكتل السياسية للوصول إلى المبتغى، فكتلة المستقبل وحدها لا يمكنها أن تقر العفو العام بل يتطلب ذلك عددا معينا من النواب”.

كلام النائب الجسر جاء خلال لقائه وفدا من أهالي الموقوفين الإسلاميين تحت مكتبه في طرابلس.

وقد استمع الجسر إلى كلام الأهالي وهواجسهم ومطالبهم، حيث نقلوا له معاناة ابنائهم في السجون وبعض التصرفات غير المقبولة التي يتعرضون لها، مؤكدا عدم قبوله بأي تجاوزات بحقهم على الإطلاق.

وعلى الأثر أجرى الجسر اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية نهاد المشنوق مستفسرا عما حدث فقال المشنوق: “الكلام عن قطع المياه عن الموقوفين ليس دقيقا على الإطلاق، ولقد زار وفد من المشايخ برئاسة الشيخ سالم الرافعي منذ يومين السجن واطلع عن قرب على اوضاعهم والتقى كل سجين بمفرده، واثر ذلك أنهى الموقوفون اضرابهم عن الطعام”.