الجسر استقبل النجاري: ثلاث عقد داخلية تعيق التشكيل لكن الحل خلال أيام

استقبل النائب سمير الجسر في منزله في طرابلس سفير جمهورية مصر العربية نزيه النجاري، وكان عرض لآخر التطورات اللبنانية والعربية.

وكان النائب الجسر أكد في حديث اذاعي ان “التأخير في عملية تشكيل الحكومة ناتج عن بعض الطلبات والشروط التي يحاول ان يفرضها البعض لجهة تمثيله”، لافتا إلى أن “المسار الطبيعي في أي تأليف هو أنه عندما تعرض الكتل السياسية طلباتها، يحضر الرئيس المكلف مشروع تأليف الحكومة ويعرضه على رئيس الجمهورية”.

وقال:”هناك بعض العقد ولن أدخل في تفاصيلها ويجب تجاوزها، والرئيس المكلف سعد الحريري يسعى لحل بعض الإشكاليات بين بعض الكتل وشروط تمثيلهم ويحاول حلها وان شاء الله تحل”.

وعن تمثيل النواب من خارج تيار المستقبل قال: “كل واحد حر بالمطالبة بما يريد، وعندما تقول انك تريد حكومة ائتلافية لا شرط ان تمثل كل التجمعات الصغرى والكبرى، فالحكومة الائتلافية تجمع بالعادة معظم الكتل الكبرى وليس ضروري ان تدخل في كل تفصيل”.

وقال: مفهوم حكومة الوحدة الوطنية هو مفهوم الحكومة الائتلافية، ومستحيل جمع كل الكتل ولو كانت مؤلفة من 3 او 4 نواب، اذا كان بالامكان جمع الكل لا مشكلة، المهم ان نعمل ما يمشي البلد. قناعتي ان هناك 3 عقد داخلية تعيق التشكيل، الا ان الحل ان شاء الله سيكون خلال ايام”.