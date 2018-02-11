الجزائر: عاصفة ثلجية تحاصر 18 ولاية

تسبب تساقط الثلوج في الجزائر بقطع العديد من الطرقات وعزل قرى وبلدات في 18 ولاية، فيما شلت حركة المرور في 5 ولايات جراء تراكم الثلوج وانزلاق التربة.

وسخرت وزارة الأشغال الجزائرية 622 آلة و785 مؤسسة من أجل إعادة فتح المحاور المقطوعة في وجه حركة المرور، فيما استعملت 130 طن من الملح في عملية إذابة الثلوج.

وأوضحت الوزارة أنّ الاضطرابات الجوية أثرت على 38 طريقاً سريعاً، و35 طريقاً في المحافظات و7 طرق بلدية.

واستدعت الحالة تدخل مصالح الشرطة والجيش والحماية المدنية في عدد من الولايات، بعد تلقيها نداءات الاستغاثة من الأهالي للمطالبة بفتح المسالك المؤدية إلى المناطق المعزولة، أو إجلاء العالقين في الطرقات، بسبب الثلوج التي بلغ سمكها نحو 20 سنتيمتراً في بعض المناطق.

من جانبها، وضعت مصالح الحماية المدنية في البلاد مخططا استثنائيا لمواجهة آثار العاصفة الثلجية، بعد أن حذرت الأرصاد الجوية من تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات الوسطى والشرقية في البلاد.