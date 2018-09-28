الجراح ممثلا الحريري في تجربة الجيل الخامس من تاتش: هي الأولى والأهم وستصبح قريبا تجارية

جرت التجربة التجارية الحية الأولى للجيل الخامس في لبنان من “تاتش”، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في السراي الكبير، برعاية الرئيس المكلف سعد الحريري، وبدعوة من وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح ممثلا الرئيس الحريري، في حضور وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري، سفير الجزائر احمد بوزيان، القائم بالأعمال السعودي الوزير المفوض وليد البخاري، نقيب الصحافة عوني الكعكي، الرئيس التنفيذي لـ”تاتش” اميري غوزكان.

وقدم للاحتفال الإعلامي موريس متى الذي قال: “تطلق شركة تاتش اول تجربة حية للجيل الخامس 5G، وللمرة الأولى في لبنان سنشهد على التطبيق الفعلي وليس النظري، ولطالما قدمت تاتش الى مستخدميها والمستهلكين من الاحترافية وتلتزم، مرة جديدة، مواكبة اخر الإبتكارات التكنولوجية العالمية لتوفر للمستخدمين الخدمات المتوافرة والفاعلة من حيث التكلفة والأداء لتلبية حاجات مختلف القطاعات”.

وتطرق الى “خدمة عالم السحابة اي Cloud من خلال تقنية 5G والتي تمكن العديد من القطاعات الإفادة من هذه الخدمة وطريقة استخدامها في معارض ومؤتمرات وجلسات حوار بعيدا من اماكن عقد هذه المؤتمرات، وستمكن هذه الخدمة من ادارة المصانع والأعمال عن بعد مشاركة التلاميذ بصفوفهم عن بعد واستفادة القطاع الصحي والزراعي منها”.

وتوقع ان “تكون تقنية الجيل الخامس مئة مرة اسرع من الجيل الرابع مما يعني عالما جديدا للخدمات والتطبيقات المتنقلة”.

الجراح

والقى الوزير الجراح كلمة عبر استخدام VR CLOUD من مكان وجوده في السراي، وقال: “لأن ثورة التكنولوجيا سريعة، اتخذنا قرارا في وزارة الإتصالات بتحديث البنى التحتية اللازمة لإستيعاب كل ما هو جديد للتقدم، ولهذا بدأنا واعلنا من السراي مشروع Fiber optics على كل الأراضي اللبنانية في المدن الكبرى والصغرى وفي كل انحاء لبنان، ليكون المواطن اللبناني قادرا ان يستفيد من خدمات التكنولوجيا الحديثة ويتمتع بها، وان تكون بنيتنا التحتية وشبكتنا جاهزة لإستيعاب كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. واتخذت وزارة الإتصالات ايضا قرارا بتوسعة شبكة الخليوي على كل الأراضي اللبنانية وتحديثها لمواكبة هذا التطور. ونحن اليوم في مرحلة 4G، وقريبا جدا سنكون في عالم 5G الذي سعته مئة مرة زيادة عن 4G، والتأخر فيه في تلقي الأمر وتنفيذه قليل جدا جدا، هذا يؤدي الى تقدم هائل في اقتصادنا على كل المستويات في الصناعة، التجارة، السياحة،الزراعة، الطب والتعليم”.

وأضاف: “نحن في الوزارة، وبتوجيه من دولة الرئيس، نصب جهودنا لننهي السلة المتكاملة للبنى التحتية لتكون قادرة وجاهزة ان تستوعب التكنولوجيا الحديثة وتتعامل معها. وايضا تعمل وزارة الإتصالات على “ناشيونال داتا سنتر” الذي يتمم هذه المجموعة مع البيئة التحتية لنكون قادرين ان ننطلق مثلنا مثل بقية دول العالم، والا نكون خارج دول العالم في التقدم التكنولوجي.سنحاول جهدنا ان نقوم بما يلزم لنستوعب هذا الأمر وليكون جاهزا لمؤسساتنا واقتصادنا ولسياحتنا وبطريقة اقتصادية يسهل الحصول عليها”.

وتابع: “اليوم التجربة التي نقوم بها هي الأولى والأهم وستصبح قريبا تجارية وتتمكن اي شركة واي مؤسسة او مؤسسة من الحصول عليها. في الوقت نفسه، هذه التكنولوجيا الجديدة ستوفر فرص عمل كثيرة للشباب. ونحن اليوم نطلق مسابقة ثانية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات ICT ونرسل طلابنا الى الخارج ليشتركوا في مباريات. ومن حسن حظنا، واثباتا لإبداع اللبنانيين، نال الفريق الأول الجائزة الأولى في العالم العربي والجائزة الثانية دوليا، وقريبا سنرسل فريقا ثانيا لنثبت، مرة ثانية، أن لدينا قدرات بشرية هائلة، وهم الرئيس الحريري الوحيد هو تنمية هذه القدرات ووضعها في السياق الإقتصادي الصحيح لتتمكن من النهوض بالبلد لأننا نؤمن بان مستقبل البلد متوقف على طاقاتنا البشرية الخلاقة”.

عبد الساتر

بعد ذلك، قال الخبير طارق عبد الساتر : “ان من اهم مميزاتها السرعة ودقة نقل الصورة والصوت، ويمكن استخدامها في الكثير من قطاعات التربية، الصناعة، الزراعة والسياحة. وهو سيجعل الناس ومختلف الصناعات والأشياء تتواصل مع بعضها، ومعها سنرى تتطبيقات اكثر تستعمل الحقيقة الإفتراضية، الذكاء الأصطناعي ومدنا ذكية، وسيكون لها تأثير على قطاع الصحة عبر التحكم بالجراحات من بعد والتشخيص، وعلى قطاع الخدمات اللوجستية من ايصال البضائع من المصدر والمستهلك، وتأثير على قطاع النقل وسنشهد وسائل نقل بالإجرة من دون سائق تتعدد التطبيقات عليه، وهذا يتطلب قدرات مختلفة وسرعات عالية. كل هذه القدرات اجتمعت اليوم تحت خدمة 5G”.

وعرض لتجربة CLOUD التي تضمنت 16 فيديو 4K وتمت مشاهدتها، في الوقت نفسه، عبر الإستعانة بشاشة 4K RESOLUTION SCREEN.

التجربة الحية الثالثة تتضمن تجربة لشركة “زين” التي اجرت اختبارات على 5G وتمكنت من خلالها الوصول الى سرعة قياسية اكثر من 70 Gbps.

غوزكان

بدوره، عرض غوزكان للخدمات التي قدمتها شركة “تاتش” منذ انشائها وللخدمات الجديدة التي تقدمها الآن الى مستخدميها وزبائنها.