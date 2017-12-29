الجراح: اوجيرو تعمل حاليا على ربط فروع الجامعة اللبنانية ببعضها البعض

شكر وزير الاتصالات جمال الجراح، الجامعة اللبنانية وطلابها على الانجاز الذي حققه الفريق اللبناني بحلوله في المرتبة الاولى في مسابقة “مهارات تقنية المعلومات والاتصالات العالمية لعام 2017″، التي نظمتها شركة “هواوي” في مقرها في الصين، لافتا الى ان وزارة الاتصالات “ستبقى الى جانبهم في كل المحطات والمناسبات من اجل مزيد من الانجازات والابداع والمشاركة في المحافل الدولية”.

وقال الجراح خلال احتفال أقيم في مكتبه في الوزارة حضره رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب، المدير العام لهيئة “اوجيرو” عماد كريدية، المدير التنفيذي لشركة “هواوي” ليه تشي وممثلون عن السفارة الصينية في لبنان وشركة “هواوي”، والفريق اللبناني الفائز: “لدينا ثروة وطنية كبيرة ومهمة هي الطلاب والاساتذة والجامعة اللبنانية، وأهم جزء من عملنا ينصب على رعاية هؤلاء الطلاب المبدعين. ففي البداية قدمنا حزمة انترنت مخصصة لطلاب الجامعات بسعر مخفض، كما ان الجزء الثاني من عملنا يتركز على محاولة تأمين فرص تدريب للطلاب في الشركات العالمية، وشركة هواوي شريك أساسي وحقيقي في هذا التوجه، وندعو كل الشركات التي تعمل في مجال الاتصالات الى المبادرة لتدريب الطلاب واطلاعهم على آخر الابتكارات”.

أضاف: “سنواصل هذا المسار مع الجامعة اللبنانية ومع مختلف الجامعات والشركات لنضع طلابنا في موقع يسمح لهم بمواكبة التطور والابتكارات العملية والتقنيات الموجودة، مما سيساهم في تطوير قطاع الاتصالات اكثر من اي شيء آخر، لأنه من دون المبدعين لا يمكن ان نتقدم”.

ولفت الجراح الى أن “العمل في المرحلة المقبلة سيتركز على دعم الشركات الناشئة والمتوسطة بهدف إبقائها في لبنان من خلال منحها الفرصة لتطوير أعمالها كي نصل الى اليوم الذي سنتمكن فيه من بيع التكنولوجيا عوض استيرادها من الخارج”.

وقال: “إن هيئة اوجيرو تعمل حاليا على موضوع ربط فروع الجامعة اللبنانية ببعضها البعض ورفع كفاءة وسرعة الاتصال، ونأمل أن نلبي هذا الطلب في القريب العاجل”.

وختم: “نحن فخورون بفوز الفريق اللبناني، ونتمنى المزيد من التقدم للطلاب اللبنانيين في مجال الاتصالات والتكنولوجيا”.