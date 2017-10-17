الجرائم تتكرر بشكل يومي في ظل الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية

بعد جريمة زقاق بلاط، لم يعد مستغرباً على اللبنانيين ان يسمعوا عن خلافات عائلية وشخصية تنتهي بالرصاص والقتل.

وفي نظرة سريعة الى الارقام والاحصائيات يتبين انه منذ بداية 2017 وحتى مطلع تموز الجاري وقعت 88 جريمة، لا سيما بين نيسان وحزيران، بينما سُجّلت 55 جريمة قتل في عام 2016، وفي 2015 وقعت 73 .

وفي دراسة اخرى اجرتها الشركة الدولية للمعلومات، اظهرت انه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار 2017 وصل عدد جرائم القتل الى 107 (بحسب إحصاءات)، وهو رقم يعكس ارتفاعاً في عدد القتلى مقارنة مع 73 قتيلاً في النصف الأول من العام الماضي و74 من النصف الأول من العام 2015، وبمعدل 20 جريمة شهرياً و5 جرائم أسبوعياً.

ورغم التباين في الارقام، فإن النتيجة واحدة وهي ان معدل الجرائم في لبنان ارتفع بشكل ملحوظ عام 2017 وذلك رغم كل المحاولات والمبادرات لضبط السلاح المتفلت.

وهذه نظرة سريعة على عدد من الجرائم التي ارتكبت خلال الاشهر المنصرمة في حزيران قتل الشابان عمار الأشقر وعلي عيد بطلقات نارية مباشرة بسبب خلاف على أفضلية مرور في عكار، بسلاح غير مرخص.

وفي حزيران قتل محمد صالح في منطقة الشويفات لكن أداة الجريمة كانت السكين هذه المرة، بحيث طعن حتى الموت.

وقتل الشاب سند الدندنشي عند خروجه من منزله ليبيع سيارته ويقبض ثمنها، بعد فقدانه وتمّ العثور عليه جثة في الكورة.

كذلك أطلق عبدو حسان عياش من بلدة فنيدق في عكار النار على الشاب صهيب علوان من بلدة الشيخ عياش في عكار، وحصلت الجريمة بسبب رفض عياش تزويج ابنته للشاب علوان، كذلك توفي في النبطية حسن نزار كوثراني ( 47 عاماً) متأثراً بجراح اصيب بها نتيجة تعرضه لاطلاق النار.

وهذه عينة من جرائم اصبحت تتكرر بشكل يومي في ظل ضغوطات اجتماعية واقتصادية يعاني منها المواطن اللبناني.