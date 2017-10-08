الجبير: نأمل أن يتم تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية قبل “جنيف”

عبر ​وزير الخارجية​ السعودي ​عادل الجبير​، عن أمل بلاده في أن “يتم تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية قبل بدء الجولة الجديدة من محادثات جنيف”.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن الجبير تأكيده إن “السؤال ينحصر حاليا في ضرورة تشغيل العملية السياسية إذا أراد ​المجتمع الدولي​ تنفيذ قرار ​مجلس الأمن الدولي​ 2254″، لافتا الى أن “جعل العملية السياسية فعالة يتطلب وجود المعارضة موحدة، مشيرا إلى أن هذا ما تريده ​السعودية​ و​روسيا​ ومصر و​الولايات المتحدة​”.

وذكر الجبير أن “السعودية تمكنت منذ سنتين من توحيد بعض مجموعات من المعارضة، الأمر الذي أدى إلى تشكيل اللجنة العليا للمفاوضات”، مشيرا الى أنه “بعد عامين، نضطر لعمل ذلك من جديد، لتوسيع مشاركة المعارضة وضمان مشاركة وفد كبير في المفاوضات”، ومؤكدا أن “جهود الرياض لا تتناقض في هذا الأمر مع جهود ​موسكو​ التي هي أيضا تجري مشاورات مع مختلف المجموعات المعارضة بشأن آفاق ​التوحد​”، مضيفا: “لا توجد هناك أية خلافات وفي حقيقة الأمر، تقدم روسيا دعما كبيرا لجهودنا الهادفة إلى توحيد المعارضة، مثل الأمريكيين وممثلي الدول الأوروبية”. معبرا عن ثقته في أن “يشكل الوفد الموحد خطوة إيجابية في طريق تحريك العملية السياسية”.