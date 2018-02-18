الجبير: النظام الإيراني حاول زعزعة الاستقرار في المنطقة

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأحد خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الأمن في ميونيخ، أن إيران دربت العديد من الخلايا الإرهابية، كما نفذت عدة عمليات إرهابية حول العالم، مشدداً على أن السعودية ستواصل الضغط على إيران من أجل تغيير سلوكها.

وفي معرض الحديث عن الانتهاكات الإيرانية، تساءل: “ألم تقم إيران بتدريب وإدارة الخلية التي قامت بتفجير الأبراج في المملكة عام 1996”.

وأضاف: “السعودية لم تنفذ أي اعتداء على أحد خلافا للسياسة الإيرانية”.

وقال: “النظام الإيراني حاول زعزعة استقرار سوريا و العراق و اليمن و لبنان “. وأضاف: “إيران توفر أكثر من 90% من المتفجرات التي تستخدم في الاعتداءات”.

إلى ذلك، رأى أن مشاكل المنطقة بدأت مع ثورة الخميني عام 1979. كما تطرق إلى إيواء إيران لعناصر القاعدة، وتقديمها الملاذ لـ أسامة بن لادن.

وشدد على أنه على إيران الالتزام بالقوانين الدولية والأعراف إذا أرادت أن نتعامل معها كدولة طبيعية.

وفي الموضوع اليمني، أكد الجبير أن الحكومة الشرعية في اليمن تحقق نجاحات في مختلف المجالات، وعبر عن تطلع السعودية إلى التعاون مع المبعوث البريطاني الجديد لليمن.