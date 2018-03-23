الجبير: على إيران أن تغير سياساتها العدوانية أو تدفع الثمن

رأى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن على “ايران التخلي عن سياساتها العدوانية أو أن تدفع الثمن، ويجب أن تتوقف عن انتهاك القوانين الدولية ودعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة”

واعتبر أن عن “الاتفاق النووي المبرم مع إيران به ثغرات في نقطتين أساسيتين”، فقال:عندما ينفد سريانه بعد 8 سنوات فإن إيران ستعيد تخصيب اليورانيوم وستتمكن من صنع قنابل نووية خلال أسابيع، وهذا أمر غير مقبول. ويجب أن يكون التحقيق المتعلق ببرنامجها النووي أكثر شمولية، ليشمل المراكز والمنشآت العسكرية غير المصرح بها، للتأكد من أن إيران غير متورطة في أية خروقات”.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في الولايات المتحدة، قال الجبير أن “هذا الاتفاق لا يتعامل مع السياسة المدمرة والتخريبية لإيران، فهي تنتهك القانون الدولي الخاص بالصواريخ الباليستية وعليها أن تُحاسب”.

ورد على سؤال بشأن تصريح لوزير الخارجية الإيراني قال فيه إن إيران مستعدة للدفاع عن السعودية في حال تعرضت لهجوم، قائلا إن إيران “آخر من يتكلم عن حماية المملكة فإيران قامت بعمليات إرهابية داخل السعودية واغتالت دبلوماسيين سعوديين ومدت إرهابيين بصواريخ باليستية لمهاجمة المملكة”.

وفي الشأن اليمني، شدد الجبير على أن “إيران ليس لديها أي دور لتلعبه في اليمن، فهي مدمرة فقط هناك، من خلال توريد الصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي، الذين يطلقون بدورهم تلك الصواريخ ضد المدنيين في اليمن والسعودية”.

وبالنسبة للأزمة مع قطر، لفت الجبير إلى أن رفض قطر لقائمة الإرهاب التي وضعتها الدول الأربع المقاطعة لقطر، يعد بمثابة “إقرار” على تمويل الدوحة للإرهاب، معربا عن أمله في أن تعود قطر إلى الصواب وتصحح ما اقترفته من أخطاء.

قال إن مباحثات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الإدارة الأميركية شملت قضايا المنطقة وسبل مكافحة الإرهاب، معلنا أن ولي العهد سيتوجه السبت إلى بوسطن ضمن زيارته الرسمية التي يجريها حاليا إلى الولايات المتحدة.

وأكد الجبير أنه تم التوقيع على اتفاقيات في مجالات مختلفة لزيادة التعاون السعودي الأميركي.