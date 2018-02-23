الجبير: ايران هي الخطر الأكبر على المنطقة والعالم

وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إيران بأنها الخطر الأوحد والأكبر ليس فقط في المنطقة بل العالم، قائلاً: “نرى نشاطات إيران السلبية في كامل المنطقة، ففي لبنان مثلاً هناك حزب الله، وفي سوريا أرسلت ميليشياتها”.

وعلى هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدول الساحل G5، شدد الجبير على ملف اليمن شائك، وأن الحوثيين قوضوا أكثر من مرة جهود الحل في اليمن. وقال: “قضية اليمن معقدة ولم نسع للحرب هناك” وأضاف: “فتحنا خطوط إيصال المساعدات لليمن للحد من المأساة الإنسانية”.

وفيما يتعلق بقضية قطر، قال إن: “قطر قضية صغيرة أمام الملفات الهامة في المنطقة، وكل ما نريده أن يتركوننا وشأننا، وأن يتوقفوا عن استخدام منصاتهم الإعلامية للحض على الكراهية”، مضيفاً “لقد حرضوا حتى على الحملات الإصلاحية التي شهدتها المملكة”.

وقال: “على الرغم من أن القطريين وقعوا اتفاقيات لوقف دعم الإرهاب، إلا أن ذلك لم يتم بالكامل”.

وأضاف: “لا بد لقطر أن تنتقل من حالة النكران إلى حالة إدراك للوضع الحالي الذي تعيشه”، مشدداً على أن الدول الأربع لا تريد سوى شيء واحد “وقف الإرهاب”.

كما شدد على تعزيز العلاقات مع العراق، قائلاً: “للعراق دور مهم في العالم العربي، وندعم الجهود العراقية لإعادة الإعمار بعد الحرب ضد داعش”.