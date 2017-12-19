الجامعة العربية: الحوثي يصر على استهداف وزعزعة أمن المملكة

دانت الجامعة العربية في بيان إطلاق ميلييشيات الحوثي صاروخا باليستيا على الرياض، قبل أن تنجح دفاعات قوات الدفاع الجوي السعودي في تدميره.

وقال المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية إن إطلاق هذا الصاروخ يأتي ليؤكد مجدداً أن هناك إصراراً لدى هذه الميليشيات الانقلابية، ومن يدعمها، على استهداف وزعزعة أمن واستقرار المملكة العربية السعودية و توسيع دائرة النزاع المسلح القائم في اليمن من خلال مثل هذا العدوان الذي يمكن أن يؤدي إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين الأبرياء.

وأضاف أنه يتناقض “مع قراري مجلس الأمن رقم 2231 والخاص بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ورقم 2216 الخاص بتزويد الميليشيات التي تعمل خارج الشرعية في اليمن بالأسلحة”.