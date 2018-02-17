الجامعة الأنطونيّة توفر دورات لمدربي السلة بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي

بهدف تطوير لعبة كرة السلّة ورفع شأنها واستجابة لحاجة لبنان إلى تنمية قدرات اللاعبين الشباب وصقلها، اختارت الجامعة الأنطونيّة، كليّة العلوم الرياضية، التعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة السلّة بغية صياغة استراتيجية طويلة الأمد، تقضي بتوفير دورات تدريبية للمدربين الرياضيين المختصين بالفئات العمرية الشابة.

تأخذ هذه البرامج في الاعتبار، ضرورة احترام مختلف مراحل النمو عند االلاعبين، والتغيرات الفيسيولوجية والهرمونيّة التي تواكب هذه الفترة، نظرًا لأن صعود اللاعب وبلوغه أعلى المستويات، يعتمد بصورة أساسيّة على تدريبه الأوّليّ.

وتستعين هذه البرامج التي تنطلق ابتداءً من 23 فبراير/شباط الجاري بالمدرّب الفرنسي وممثّل الاتحاد الفرنسي لكرة السلّة جيرمان فيدامي، وأيضًا بخبراء وأكاديميّين أوروبيّين ومحليين يتمتّعون بمعرفة واسعة وحرفية عالمية.

وستلتزم الجامعة الأنطونيّة بمنح شهادات مستوى أول وثانٍ من الاتحاد الفرنسي لكرة السلّة.

وكان رئيس الجامعة الأنطونية الدكتور ميشال الجلخ، ورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة السلة جان بيير سيوتا، وقّعا اتفاقية تعاون بين كلية العلوم الرياضية التابعة للجامعة والاتحاد، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بحضور رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات، وأمين عام اتحاد كرة السلة، شربل ميشال رزق، وأمين عام الجامعة توفيق معتوق، وعميدة كلية العلوم الرياضية بالجامعة زينة مينا، ومدير الدبلوم الأوروبي للياقة البدنية جورج عساف، ومدربون، لواعبو الفريق الأول لكرة السلة التابع للجامعة، ورجال الصحافة والإعلام.